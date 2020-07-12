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    İstanbul'da düğün konvoyu ile yol kapattılar

    İstanbul'da düğün konvoyu ile yol kapattılar

    Bayrampaşa'da düğün konvoyundaki araçlarıyla yolu trafiğe kapatan düğün sakinleri, trafikteki vatandaşlara zor anlar yaşattı.
    • AA
    • 12.07.2020 - 20:05
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    İstanbul'da düğün konvoyu ile yol kapattılar

    Konvoylu törenlerin trafikte yarattığı sorunlara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

    Asker uğurlama törenlerinin, konvoy eşlliğinde yapılması İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde yasaklanmasının ardından şimdi de düğün konvoyları yol kapatmaya başladı.

    İstanbul'da düğün konvoyu ile yol kapattılar VİDEO

    METRELERCE ARAÇ KUYRUĞUNU UMURSAMADILAR

    İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde konvoy halinde düğüne giden bir grup yol ortasında durarak trafik akışını kesti.

    Bir süre hareket etmeden trafiği kapatan grup, yüksek sesli müzikler eşliğinde ağır bir şekilde ilerlemeye başladı.

    Arkasında metrelerce araş kuyruğu oluşmasını umursamayan en öndeki aracın ise kapıları açık şekilde ilerlediği görüldü.

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