İstanbul'da fırına silahlı saldırı: 2 yaralı

İHA

İstanbul'da saat 22.30 sıralarında Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ne motosikletle gelen kişi veya kişiler tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle bir ekmek fırınına ateş açıldı.

2 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda fırın dışında bir dükkan ve iki araca da kurşunlar isabet etti. Ateş eden saldırganlar kaçarak olay yerini terk ederken saldırıda B.T. ve C.O. isimli iki şahıs yaralandı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAÇAN SALDIRGANLAR ARANIYOR

Olay sonrası polis ekipleri saldırının gerçekleştiği alanı şeritle çevirerek güvenlik tedbirleri aldı. Cadde üzerindeki dükkanların güvenlik kamerası görüntüleri ile kaçan saldırganların peşine düşüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede incelemelerde bulunarak delilleri topladı. Emniyet ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için işlem başlattı. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.