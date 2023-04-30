İstanbul'da geç ve dolu gelen metro vatandaşları bezdirdi

İHA
Sürekli kaza ve arıza haberleri ile gündeme gelen Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait toplu ulaşım araçları, İstanbullular için en büyük sorunlar arasında yerini almaya devam ediyor.
Son olarak bugün akşam saatlerinde Yenikapı metro istasyonunda yoğunluk yaşandı..
Metrolar geç ve dolu gelince, vatandaşlar isyan etti.
"İBB İstifa" sloganları atıldı
Yaklaşık 30 dakika metro bekleyen vatandaşlar daha fazla dayanamayarak "İBB İstifa" sloganları attı.
Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.