İstanbul'da geç ve dolu gelen metro vatandaşları bezdirdi Yenikapı metroda akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı. Geç gelen seferlere tepki gösteren vatandaşlar, "İBB istifa" sloganı attı.

İHA

Sürekli kaza ve arıza haberleri ile gündeme gelen Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait toplu ulaşım araçları, İstanbullular için en büyük sorunlar arasında yerini almaya devam ediyor.

Son olarak bugün akşam saatlerinde Yenikapı metro istasyonunda yoğunluk yaşandı..

Metrolar geç ve dolu gelince, vatandaşlar isyan etti.

"İBB İstifa" sloganları atıldı

Yaklaşık 30 dakika metro bekleyen vatandaşlar daha fazla dayanamayarak "İBB İstifa" sloganları attı.

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.