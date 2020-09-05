İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illeri çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Eylül ayına girilmesiyle birlikte mevsim geçişlerinin de etkisiyle yağışlı havalar kendini göstermeye başladı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'ni yağışlı günler de bekliyor.

Bölge genelinde parçalı, doğusunda yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

AKŞAM SAATLERİNE KADAR YAĞIŞ BEKLENİYOR

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, yağışların akşam saatlerine kadar Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Meteoroloji'nin tahminlerine göre bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmayacak, sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak.

Rüzgar, kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden orta kuvvette, yağışla birlikte zaman zaman kuvvetli esecek.

SAKARYA'DA ANİ SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Yağışların, akşam saatlerine kadar Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Bugün ve önümüzdeki günlerde yurt genelinde hava durumu şu şekilde olacaktır:

5 EYLÜL 2020 CUMARTESİ

6 EYLÜL 2020 PAZAR

7 EYLÜL 2020 PAZARTESİ

8 EYLÜL 2020 SALI





9 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA



