İstanbul'da havadan trafik ve kurban kesimi denetimi

İstanbul'da havadan trafik ve kurban kesimi denetimi

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Bayram dolayısıyla denetimlerini artıran polis ekipleri, trafik kurallarını ihlal edenlerle kurban kesimini açık alanda yapan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

İstanbul'da polis ekipleri, Kurban Bayramı'nın birinci gününde havadan ve karadan uygulama yaptı.

Trafik ihlallerine yol açan sürücüler tespit edilerek, 15'er kilometre aralıklarla oluşturulan polis noktalarına bildirildi.

Çatalca ve Mahmutbey'de gişelerdeki yoğunluğun kontrol edildiği uygulamada, trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza kesildi.

HAVADAN DENETİM

Yetkililerce belirlenen kurban kesim alanları dışındaki yerlerde kesim yapan vatandaşlara yönelik de polis ekiplerince havadan denetim yapıldı.

D-100 ve D-80 otoyolu ile Tekirdağ sınırında denetleme yapan polis ekipleri, açık alanda kurban kesimi yaptığı belirlenen vatandaşlara ceza kesti.

İstanbul'da havadan trafik ve kurban kesimi denetimi ViDEO