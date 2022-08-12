Petrol
98.07
-1.54%
Euro
18.3928
-0.75%
Dolar
17.9306
-0.04%
Altın
1.038
0.52%
Borsa
2864
-0.15%
Bitcoin
434.593
0.14%
BTXN Coin
7.04
-6.25%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Açık 24 C

    İstanbul'da huzur uygulaması yapıldı

    İstanbul'da helikopterinde destek verdiği huzur uygulamasında uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler kontrol edilirken Gold isimli narkotik köpeği de yardımcı oldu.
    • 12.08.2022 - 22:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da huzur uygulaması yapıldı

    İstanbul genelinde birçok noktada gerçekleştirilen uygulamaya Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Deniz Liman Şube ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi.

    Birçok kişi arandı

    Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler ve aranan şahısların kontrolleri yapıldı.

    İstanbul'da huzur uygulaması yapıldı - Video

    İstanbul da huzur uygulaması yapıldı #1

    Polis helikopteri destek verdi

    İHA'nın haberine göre, araçlar narkotik köpeği ‘Gold’ ile didik didik aranırken, polis ekipleri üst araması da yaptı. Polis helikopteri denetime havadan destek verirken ekiplerin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

    İstanbul da huzur uygulaması yapıldı #2

    İstanbul da huzur uygulaması yapıldı #3

    İstanbul da huzur uygulaması yapıldı #4


    İlginizi Çekebilir

    Fiat Egea modellerinin 6 aylık fiyat değişimi
    Otomobil

    Fiat Egea modellerinin 6 aylık fiyat değişimi

    Ünlü iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!
    Tesla

    Ünlü iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!

    Murat Arkın'dan duygulandıran Cüneyt Arkın paylaşımı
    Magazin

    Murat Arkın'dan duygulandıran Cüneyt Arkın paylaşımı

    Görüş Bildir