İstanbul'da helikopterinde destek verdiği huzur uygulamasında uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler kontrol edilirken Gold isimli narkotik köpeği de yardımcı oldu.

İstanbul genelinde birçok noktada gerçekleştirilen uygulamaya Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Deniz Liman Şube ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi.

Birçok kişi arandı

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler ve aranan şahısların kontrolleri yapıldı.

İstanbul'da huzur uygulaması yapıldı - Video







Polis helikopteri destek verdi

İHA'nın haberine göre, araçlar narkotik köpeği ‘Gold’ ile didik didik aranırken, polis ekipleri üst araması da yaptı. Polis helikopteri denetime havadan destek verirken ekiplerin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.



