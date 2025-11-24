İstanbul'da ilginç bulutlar: Sebebi dikkat çekti

- İstanbul'da cumulus mediocris bulutları dikkat çekti.
- Yüzey ısınmasıyla yükselen nemli hava, bu bulutların oluşmasına neden oldu.
- Yağışlı başlayan gün, güneşin açmasıyla renkli bir gökkuşağına sahne oldu.
Megakent'te yeni bir haftanın ilk günü, gökyüzü dikkatleri çekti.
Günlerdir basık hava ve lodosun etkili olduğu İstanbul'da pazartesi sabahı yağışlı başladı.
Ardından açan güneş, gökkuşağını da getirerek görsel bir şölen sundu.
Aynı zamanda ise kabaran görüntüsüyle ilgi çeken cumulus mediocris bulutları oluştu.
İŞTE SEBEBİ
İstanbul’da cumulus mediocris bulutlarının oluşma nedeni, yüzey ısınmasıyla yükselen nemli havanın orta seviyede kararsız bir atmosferde dikey gelişim göstermesi oldu.
Bu, tipik bir bahar-yaz dönemi konvektif bulut oluşumu süreci olarak değerlendiriliyor.