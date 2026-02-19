İstanbul'da ilk iftar

İstanbul'da Ramazan geleneği bu sene de devam etti.

Fatih İlçesi Sultanahmet Meydanı’nda Ramazan ayının ilk iftarı, top atışıyla karşılandı.

Fatih Belediyesi’nin düzenlediği programda mehter takımı iftar öncesi konser verdi. Mehter takımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

TOP ATIŞI SONRASI VATANDAŞLAR ORUÇLARINI AÇTI

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından iftar saatinin gelmesiyle geleneksel top atışı sonrası vatandaşlar oruçlarını açtı.