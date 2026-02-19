İstanbul'da ilk iftar öncesi trafikte son durum

İstanbul'un trafik çilesi her geçen gün artıyor..

Kentte mesainin bitmesiyle hem Avrupa hem de Anadolu yakasının ana arter, cadde ve ara yollarda yoğun trafik yoğunluğu oluştu.

Mesai saatinin sona ermesinin ardından ramazan ayının ilk gününde de İstanbul'da beklenen manzaralar yaşanmaya devam etti..

İLK İFTAR TRAFİĞİ

İftarına yetişebilmek için yola çıkan sürücülerin de etkisiyle İstanbul’da trafik yoğunluğu arttı.

YOĞUNLUK YÜZDE 85'E KADAR ÇIKTI

İstanbul'da saat 18.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 85’e ulaştı.

İftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte özellikle D-100 karayolu Yenibosna Mevkii'nde trafik durma noktasına geldi.