İstanbul'da iş çıkışı trafik durma noktasına geldi

İstanbul'un trafik çilesi her geçen gün artıyor..

Kentte mesainin bitmesiyle hem Avrupa hem de Anadolu yakasının ana arter, cadde ve ara yollarda yoğun trafik yoğunluğu oluştu.

YOĞUNLUK YÜZDE 81'E ULAŞTI

İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.15 itibarıyla yoğunluk yüzde 81'e ulaştı. Kentteki ana arterlerde trafik yer yer durma noktasına geldi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

D-100 Yenibosna mevkiinde araçların güçlükle ilerlediği görülürken, oluşan trafik yoğunluğu dronla havadan görüntülendi.