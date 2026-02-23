TOKİ 23-28 Şubat 2026 kura takvimi: Bu haftaki iller açıklandı! İşte kura tarihleri...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde 8 hafta geride kaldı.

29 Aralık'ta başlayan kura süreci, dün Bursa'da 17 bin 225 konutun daha hak sahiplerinin belirlenmesiyle devam etti.

Böylece, 69 ilde toplam 312 bin 290 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

TOKİ, yeni haftanın kura takvimini de açıkladı. 23-28 Şubat 2026 tarihleri arasında kura çekilecek iller ve tarihleri netleşti.

TOKİ 23-28 ŞUBAT 2026 KURA TAKVİMİ

Yeni haftada, 24 Şubat Salı Uşak'ta 2 bin 558, 25 Şubat Çarşamba Isparta'da 2 bin 889, 26 Şubat Perşembe Burdur'da 2 bin 206, 27 Şubat Cuma Edirne'de 2 bin 530, Denizli'de 6 bin 370 ve Osmaniye'de 2 bin 990 konutun daha hak sahipleri belli olacak.

Bu doğrultuda, 6 ilde 19 bin 543 konutun daha hak sahiplerinin belirlenmesiyle, 75 ilde 331 bin 833 konut için kura çekimi tamamlanacak.