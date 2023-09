İstanbul'da İSPARK otoparkında 15 aracın camını taşla kırıp kaçtılar

İHA

İstanbul'da akşam saatlerinde Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Muzaffer Öztekin Zemin altı Otoparkı’nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakı İSPARK’a ait olduğu öğrenilen zemin altı otoparkta kimliği belirsiz kişi veya kişiler yaklaşık 15 araca taşlarla vurarak hasar verdi.

Araçları hasar alan vatandaşlar İBB'ye tepkili

Bazı araçların camlarına taşlarla vurulurken bazı araçlarında dikiz aynaları sökülmüş halde bulundu.

Araçları hasar gören gören vatandaşlar otoparka gelerek tepki gösterdi. Mağdur vatandaşlar otoparka güvenlik kameralarının koyulmasını ve hasarlarının karşılanmasını talep ettiler.

Otoparka geldiğinde yerde ve aracının üzerinde taşların olduğunu söyleyen mağdur Hilmi Orman şöyle konuştu:

"İSPARK’tan bir yetkilinin gelip durumu görmesini bekliyoruz hala"

"Buraya kameralar koyulması, güvenlik sayısının arttırılması istediğimiz bu"

Aracının camları kırılan bir başka vatandaş Onur Özkardeş ise şu ifadeleri kullandı:

“Buradaki herkesin zaten istediği mal ve can kaybının sağlanması. Hem de bir kişi buraya bakıyor. İki katlı kapalı bir otopark. Dışarıda ne yer bulabiliyorsunuz ne güvenlik sağlayabiliyorsunuz. Buradaki insanların önceliği şu an hasarın giderilmesi ve tabii ki güvenliğin sağlanması. Buraya kameralar koyulması, güvenlik sayısının arttırılması istediğimiz bu yani. Taş atılmış şekilde sileceğin altında taş izi vardı zaten. Cam patlamış komple. Kamera koyulsun, güvenlik koyulsun. Sadece kamera da bu işi çözmez. Güvenlik yetkilileri buraya gelsin. Nöbet tutsunlar gerekirse, bu insanların can ve mal kaybı önlensin. Tespit edilen 15-20 araçta hasar var. Herhangi bir şekilde bize taahhüt verilmiyor şu anda.”