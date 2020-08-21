İstanbul'da kadına sert müdahale eden polisler görevlerine döndü

İstanbul'da kadına sert müdahale eden polisler görevlerine döndü

İstanbul Valiliği, Kadıköy'de bir kadına müdahalesi tepki çeken ve görevden uzaklaştırılan 2 polisin göreve iade edildiğini duyurdu.

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Söğütlü Çeşme Caddesi'nde, önceki gün meydana gelen olayda, "Sağlık İçin Hepimiz İçin Kovid-19 denetlemeleri" yapan iki polis memuru, R.B. isimli kadının maskesini usule uygun şekilde takmadığını görerek uyarıda bulundu.

Polis memurlarının uyarısına hakaret içeren söz ve davranışlarla karşılık veren R.B., sert müdahaleye maruz kalarak gözaltına alınmak istedi.

Kadıköy'de maske takmayan kadına polis sert müdahalede bulundu

UZAKLAŞTIRMA KARARI

Sosyal medyada yayılan o görüntüler tepki toplarken, İstanbul Valiliği, 2 polisin görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

YENİDEN GÖREVE İADE EDİLDİLER

İstanbul Valiliğinden yapılan son açıklamada, "Kadıköy ilçemizde 19 Ağustos 2020 tarihinde R.B. isimli kadının gözaltına alınması sırasında yaşanan olay nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan polis memurları, görevlendirilen muhakkik görüşü doğrultusunda göreve iade edilmiştir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.