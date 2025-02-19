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AA & Ensonhaber

İstanbul'da öğle saatlerinde özellikle kuzey bölgelerde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, kısa sürede tüm ilçelerde şiddetini artırdı.

TRAFİKTE ZORLU ANLAR

İstanbul Havalimanı yolu Hasdal mevkisinde karla kaplanan yolda sürücüler ilerlemekte zorlanırken, Kavacık’ta da yolların beyaza bürünmesiyle trafik yoğunluğu arttı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Ankara istikametinde, köprü girişi öncesinde araçlar ağır seyrediyor.

Çağlayan'daki bir alt geçitte ise trafik neredeyse durma noktasına geldi. Tünelde mahsur kalan sürücülerden bazılarının yaklaşık bir saattir beklediği öğrenildi. Sarıyer-Rumeli Feneri yolunda kar nedeniyle üç saattir ulaşım sağlanamazken, sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek beklemek zorunda kaldı.

KAPANAN YOLLAR VE YOLDA KALAN ARAÇLAR

Şişli'de Fulya ve Merkez mahallelerinde, kar nedeniyle yokuşları çıkamayan araçlar trafiği durma noktasına getirdi. Emirgan’da ise karla kaplanan yolda bir otomobilin yokuşu çıkamadığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Tuzla bağlantı yolunun Tepeören mevkisinde de sürücüler yoğun kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

İETT ŞOFÖRÜNDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

Çağlayan’da ise olumsuz hava koşullarında zor anlar yaşayan motosiklet sürücülerine bir İETT otobüsü şoförü yardım eli uzattı. Şoför, motosikletleri otobüse alarak sürücülerin güvenli bir şekilde ilerlemesini sağladı.

ÇOCUKLAR, KARIN TADINI ÇIKARDI

Olumsuzluklara rağmen kar yağışı, bazıları için eğlenceye dönüştü. Üsküdar Burhaniye Mahallesi’nde çocuklar, karla kaplanan yolda kayarak keyifli anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.