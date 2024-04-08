İstanbul'da karşı yönlerden gelen 2 otomobil çarpıştı

İHA
İstanbul Maltepe'de saat 22.00 sularında Küçükyalı sahil yolu Turgut Özal Bulvarı üzerinde, Kadıköy istikametinde seyretmekte olan 34 HC 0106 plakalı otomobil ile Pendik istikametinde seyretmekte olan 34 BBJ 541 plakalı otomobil çarpıştı.
Yaralı 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Kaza neticesinde Pendik istikametinde ilerleyen otomobildeki 3 kişinin tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Kaza sonucu araçlarda ağır hasar meydana gelirken kaza nedeniyle sahil yolunun Pendik istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılması ile trafik akışı yeniden normale döndü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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