İstanbul'da Katar için inşa edilen hücumbotlar denize indirildi

Katar Deniz Kuvvetleri ile imzalanan sözleşme çerçevesinde yapımı sürdürülen hücumbotlardan ilkinin sac kesimi, 22 Kasım 2024’te gerçekleştirildi. İlk gemi Al Wakrah (Q51), 17 Kasım 2025’te havuzlanarak denize indirilmişti.

Projede ikinci gemi olan Al Gharıyah'ın (Q52) da suya indirilmesiyle üretim sürecinde kritik bir eşik daha geçildi.

KÖRFEZ'DE ETKİN GÖREV YAPACAK

21 Haziran 2023’te Doha’da imzalanan sözleşme kapsamında inşa edilen hücumbotlar;

50,76 metre tam boy,

9,53 metre genişlik,

2,10 metre su çekimi,

Azami 36 knot sürat,

1000 deniz mili menzil kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlandı.

Modern sensör ve silah sistemleriyle donatılacak platformların; Basra Körfezi, Umman Körfezi ve Arap Denizi’nde aktif görev yapması planlanıyor.

ÇOK MAKSATLI GÖREV KABİLİYETİ

Hücumbotlar;

Asimetrik harp,

Devriye faaliyetleri,

Deniz korsanlığı, kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele,

İnsan kaçakçılığına karşı operasyonlar,

Keşif ve gözetleme,

Arama-kurtarma ve afet yardım faaliyetleri,

Sınır kontrolü ile üs ve liman güvenliği

gibi çok yönlü görevleri yerine getirebilecek kapasitede olacak.

Projenin tamamlanmasıyla Katar Deniz Kuvvetleri’nin yüksek süratli ve çok amaçlı hücumbot kabiliyeti önemli ölçüde artırılmış olacak.