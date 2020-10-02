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    İstanbul'da kaybolan çocuğu polis, annesine ulaştırdı

    Annesiyle Taksim’e gelen 3 yaşındaki çocuk annesini gözden kaybedince büyük korku yaşadı. Polis ekiplerinin ulaştığı panik içindeki anne, çocuğunu ekiplerden teslim aldı.
    • İHA
    • 02.10.2020 - 21:47
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    İstanbul'da kaybolan çocuğu polis, annesine ulaştırdı

    İstanbul Taksim Meydanı'nda 3 yaşındaki Eymen annesini bir anda kaybetti.

    Bir süre sonra kaybolduğu yerde dolaşan çocuğu çevredeki vatandaşlar fark etti.

    Vatandaşlar hemen meydandaki polis ekiplerine haber verdi.

    Polisler, ekip aracından anonslar yaparak kaybolan çocuğun ailesine ulaşmaya çalıştı.

    İstanbul'da kaybolan çocuğu polis annesine ulaştırdı VİDEO

    KÜÇÜK ÇOCUĞU POLİSLER SAKİNLEŞTİRDİ

    Ekipler o sırada panik yaşayan çocukla da yakından ilgilenerek sohbet etti. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen anne, polislerden çocuğunu aldı.

    Polisler ise minik çocuğun annesine dikkatli olması yönünde uyarılarda bulundu.

    İstanbul da kaybolan çocuğu polis, annesine ulaştırdı #1

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