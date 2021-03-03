Haberler

İç Haber

İstanbul'da köprüler yeşil renklerle aydınlatıldı

İstanbul'da köprüler yeşil renklerle aydınlatıldı

Yeşilay'ın 101. yılı olması nedeniyle Yavuz Sultan Selim ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri yeşil renk ile aydınlatıldı.