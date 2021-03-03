İstanbul'da köprüler yeşil renklerle aydınlatıldı
Yeşilay'ın 101. yılı olması nedeniyle Yavuz Sultan Selim ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri yeşil renk ile aydınlatıldı.
- DHA
- 03.03.2021 - 01:51
- Güncelleme : 03.03.2021 - 01:52
Toplumun bağımlılıklarla ilgili farkındalığını artırmak amacıyla önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmalarını yürüten Yeşilay, 101. Yaşına girdi.
1-7 Mart tarihlerinde düzenlenen Yeşilay Haftası'nı Türkiye çapında çeşitli etkinliklerle kutluyor.
KÖPRÜLER YEŞİL RENGE BÜRÜNDÜ
Kutlamalar kapsamında, İstanbul'un simgelerinden olan Yavuz Sultan Selim (YSS) ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüleri akşam saatlerinden itibaren yeşil renge büründü.