İstanbul'da korkutan doğal gaz yangını

İHA

İstanbul'da saat 05.00 sıralarında Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın önündeki doğal gaz kutusu henüz bilinmeyen sebeple yanmaya başladı.

EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ

Yangın büyüyerek binanın giriş katında bulunan dükkana da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Doğal gaz sızıntısı da olduğu öğrenilen yangına ekipler müdahale ederken çevrede güvenlik önlemleri de alındı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

30 dakika süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Yangın sonucu dükkanda da maddi hasar meydana geldi.

Müdahalenin ardından ekipler olay yerinden ayrılırken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.