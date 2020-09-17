İstanbul'da korona hastası yaşlı adam, 4 ay sonra yoğun bakımdan çıktı

4 ay boyunca yoğun bakımda kalarak yaşam mücadelesi veren Oğuz Peker uyanınca, "Neden herkes maskeli" diyerek yaşananları idrak etmekte zorlandı.

Yaşam alışkanlıklarımızı tepeden tırnağa değiştiren koronavirüs, 73 yaşındaki Oğuz Peker'i de vurdu.

Mart ayında vakaların yeni yeni görüldüğü ilk günlerde, Oğuz Peker yeni check-up olmuş, hafif bir KOAH başlangıcına rağmen aldığı güzel sonuçlarla yüzü gülmüştü.

Türkiye'de ilk kez 11 Mart'ta koronavirüs ile ilgili kamuoyuna resmi açıklama yapıldı ve ertesi gün ise 73 yaşındaki Oğuz Peker'in sağlık durumu bozulmaya başladı.

HASTANEYE YATIRILDI

Bir anda bastıran yoğun halsizlik ve sürekli uyuma isteği dışında ne yüksek ateş ne solunum sıkıntısı vardı. İki çocuğu ve eşinin aklına koronavirüs riski gelmedi. Eve her gün gelen hemşire ile sağlık takipleri yapılıyordu.

Peker, sesi boğulmaya ve genel durumu da kötüye gitmeye başlayınca evde geçen 11 günlük sürenin sonunda hastaneye kaldırıldı.

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KORONA TESPİT EDİLDİ

23 Mart'ta özel bir hastaneye getirilen Oğuz Peker'e, akciğerde buzlu cam görüntüsünden koronavirüs teşhisi konuldu. Hastaneye yatırılan Oğuz Peker, iki gün sonra da yoğun bakıma yatırıldı.

Virüsün Oğuz Peker'in tüm organlarında aşırı tahribata yol açtığı belirtildi. Çoklu organ yetmezliği görülen Peker'in, boğazından delik açılarak tedavisi devam etti.

4 AY YOĞUN BAKIMDA KALDI

Yoğun bakım servisindeki tedavide hemofiltrasyon ve çıkışa yakın dönemde ise hemodiyaliz tedavisi görmeye başlayan Peker, yoğun bakımda geçen kesintisiz 4 ayın sonunda servis odasına çıkarıldı.

Dört aydır yoğun bakımda yatıyor olması nedeniyle kas zayıflamasına bağlı olarak el kol hareketleri ve yürümesi de çok kısıtlanmış olan Peker'e, servis odasında tedavisinin yanı sıra fizik tedavi uygulanmaya başlandı.

Ancak 10 gün sonra kas yırtığına bağlı iç kanama sonucu durumu ağırlaştığından yeniden yoğun bakıma alındı. Peker, bu kez ise sadece dört gün yoğun bakımda kaldı.

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Yaklaşık 1 aydır servis odasında tedavisine devam edilen ve durumu her geçen gün iyiye giden, diyaliz ihtiyacı da kalmayan Peker'in nöroloji, nefroloji, enfeksiyon ve yoğun bakım hekimlerinin multidisipliner takibinde tedavisi devam etti.

Yeniden dünyaya gelmiş gibi hissettiğini söyleyen 73 yaşındaki Peker, gözlerini 'bambaşka' bir dünyaya açmanın şaşkınlığını yaşadığını belirterek, kafasında birçok soruyla yeni dönemi anlamaya çalıştı.

"NEDEN HERKES MASKELİ"

Peker, kendine ilk geldiğinde "Trafik kazası mı geçirdim, bana ne oldu? Neden herkes maskeli?" diye sorular sorduğunu, tüm bunların nedeninin koronavirüs enfeksiyonu olduğunu öğrendiğinde inanamadığını söyledi.

"DOKTORLARA MİNNET DUYUYORUM"

Yaklaşık 5.5 ay sonra taburcu olan Peker, "Aylardır gecesini gündüzüne katarak beni yaşama döndürmede emeği geçen başta yoğun bakım ekibi olmak üzere tüm doktorlara, hemşirelere, hastane personeline ve bu süreçte dualarını ve desteğini esirgemeyen tüm sevenlerime sonsuz minnet duyuyorum." dedi.