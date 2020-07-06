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    İstanbul'da kucağında köpekle araç kullanan kadın

    Kadın sürücünün, trafiği tehlikeye atarak kucağında köpek ile araç kullandığı o anlar başka bir sürücü tarafından cep telefona kamerasına kaydedildi.
    • İHA
    • 06.07.2020 - 13:47
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    İstanbul'da kucağında köpekle araç kullanan kadın #1

    İstanbul'da, E-5 karayolu üzerinden Zincirlikuyu istikametine doğru seyir halinde olan bir kadın sürücü, tüm yolu kucağındaki köpek ile gitti.

    Sorumsuz sürücü hem kendi canını hem de onlarca araç sürücüsünün canını tehlikeye attı.

    KÖPEKLE YOLCULUK TEPKİ ÇEKTİ

    Sürücünün trafikteki o anları ise bir taksi sürücüsü tarafından görüntülendi. Görüntülerde, köpeğin zaman zaman kafasını camdan dışarı çıkardığı da görüldü.

    Bir süre daha trafikte tehlikeli bir şekilde ilerleyen sürücü, daha sonra gözden kayboldu.

    İstanbul'da kucağında köpekle araç kullanan kadın

    İstanbul'da kucağında köpekle araç kullanan kadın #2

    İstanbul'da kucağında köpekle araç kullanan kadın #3

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