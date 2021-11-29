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    İstanbul’da lodos trafiği de vurdu: Yoğunluk yüzde 80

    İstanbul’da lodos trafiği de vurdu: Yoğunluk yüzde 80

    Gün içerisinde etkili olan şiddetli lodos ve yağış nedeniyle trafik adeta felç oldu. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 80’lere kadar ulaştı.
    • İHA
    • 29.11.2021 - 18:14
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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden duyurduğu lodos, İstanbul’da hayatı felç etti.

    Çatıların uçtuğu, ağaçların yerinden söküldüğü, binaların ve araçların zarar gördüğü felaket günde, 1’i yabancı uyruklu 4 kişi can verdi, 19 kişi de yaralandı.

    Lodos, trafiği de altüst etti.

    İstanbul’un birçok noktasındaki yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik bazı bölgelerde durma noktasına geldi.

    TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80

    İstanbul Boğazı’ndaki lodos nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik zaman zaman kontrollü bir şekilde tek şeritten sağlanırken, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı raylı sistem seferlerinde ve deniz ulaşımında da aksaklıklar yaşanıyor.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik verileri göre ise yoğunluk yüzde 80’e dayandı.

    İstanbul’da lodos ve yağışlı hava trafiğini felç etti, yoğunluk yüzde 80’e ulaştı VİDEO

    İstanbul’da lodos trafiği de vurdu: Yoğunluk yüzde 80 #1

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