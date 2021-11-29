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İstanbul’da lodos trafiği de vurdu: Yoğunluk yüzde 80

İstanbul’da lodos trafiği de vurdu: Yoğunluk yüzde 80

Gün içerisinde etkili olan şiddetli lodos ve yağış nedeniyle trafik adeta felç oldu. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 80’lere kadar ulaştı.