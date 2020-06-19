İstanbul'da maske takmayana 900 lira ceza

İl Hıfzısıhha Meclisi, açık alanlarda maske takmayanlara 900 TL ceza verilmesi kararı aldı.

Koronavirüs salgınında vaka sayılarında artış yaşanması üzerine, içlerinde İstanbul'un da bulunduğu 48 ilde maske takma zorunluluğu kararı alındı.

İstanbul Valiliği de açık alanlarda maske takma zorunluluğuna uymayanlara cezai kesileceğini açıkladı.

İLÇEDEN İLÇEYE DEĞİŞEN CEZALAR SABİTLENDİ

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kesilen cezalar kaymakamlıklara bırakıldığı için 3 bin 150 liraya kadar ceza kesiliyordu. Ancak bu cezalar ilçeden ilçeye farklılık gösteriyordu.

Farklılığın ortadan kaldırılması için İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi harekete geçti.

MASKE TAKMAYANA 900 TL CEZA

Farklılığı ortadan kaldırmak için İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL olarak belirlendi.