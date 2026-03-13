İstanbul'da metrobüste çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeki metrobüste 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gireceği sırada yangın çıktı. Yaklaşık 60 yolcunun tahliye edildiği metrobüsteki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ulaşımda yaşanan sıkıntılar İstanbulluları çileden çıkarıyor.
Yaşanan sorunlara her geçen gün yenileri ekleniyor.
METROBÜSTE YANGIN ÇIKTI
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme güzergahında sefer yapan metrobüsün motor kısmında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gireceği sırada yangın çıktı.
Metrobüsün arka kısmından duman yükseldiğini fark eden sürücü, kapıları açarak yaklaşık 60 yolcunun tahliyesini sağladı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonrası metrobüsün arka kısmını tamamen saran alevler söndürüldü.
Metrobüsten yükselen alevler ve duman çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
