Antalya'da otomobille çarpışan motosikletteki yolcu can verdi

Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada motosikletteki yolcu yaşamını yitirdi, sürücü ise yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesi Tosmur Mahallesi'nde M.Ö. idaresindeki motosiklet, yabancı uyruklu H.B.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü M.Ö. ile motosikletteki Mehdi Akdağ yaralandı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 23 yaşındaki Mehdi Akdağ müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi