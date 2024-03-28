İstanbul'da metrobüste sıra kavgası Avcılar'da metrobüs içerisinde iki yolcunun sıra kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Megakent'te toplu ulaşım araçlarında her geçen gün farklı bir kavga gündeme geliyor...

Bu kez kavganın yaşandığı adres metrobüs oldu.

Beylikdüzü Söğütlüçeşme arasında sefer yapan metrobüste iki yolcu arasında sıra nedeniyle tartışma yaşandı.

Metrobüse binen yolcular, tartışmayı burada da sürdürünce olanlar oldu..

Vatandaşlar ayırdı

Kısa sürede kavgaya dönen olaya metrobüsteki diğer vatandaşlar müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Kavgaya karışan taraflar vatandaşların çabaları ile birbirinden uzaklaştırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)