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İHA

İstanbul'da metro istasyonunda akılalmaz olay..

13 Nisan Pazar günü Esenler’de bulunan M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı’nın Tekstilkent Metro istasyonunda meydana gelen olayda, yaşları küçük olduğu öğrenilen 3 genç, istasyon girişindeki yürüyen merdivenlerin oraya geldi.

ÇÖP VE LASTİĞİ FIRLATTILAR

Daha sonra gençler, ellerindeki çöpü ve lastiği yürüyen merdivenlere doğru fırlattı. İstasyonda görev yapan güvenlik ve istasyon sorumlusu durumu fark ederek sistem durduruldu.

OLAY KAMERADA

Akşam saatlerinde meydana gelen olayda yürüyen merdivene çöp ve lastik atan şahısların o anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, yürüyen merdivenlerin başına gelen gençlerden ikisi çöp poşeti ve araba lastiğini yürüyen merdivenlere doğru fırlatırken, üçüncü kişinin ise o anları cep telefonuyla kayda aldığı görüldü.