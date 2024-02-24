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İstanbul'da motosikletli 2 şahıs devriye gezen bekçiyi vurdu

İstanbul'da motosikletli 2 şahıs devriye gezen bekçiyi vurdu Kağıthane'de bekçilerin dur ihtarına uymayan 2 şahıs, bekçilere ateş açarak kaçmaya başladı. Saldırı sonucu bir bekçi yararlanırken iki saldırgan ise polis ekipleri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi.