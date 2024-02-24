İstanbul'da motosikletli 2 şahıs devriye gezen bekçiyi vurdu

İHA
İstanbul Kağıthane'de saat 00.15 sıralarında Şirintepe Mahallesi Gümüşhane Caddesi üzerinde, çarşı ve mahalle bekçileri devriye attığı esnada bir motosiklet üzerinde seyreden iki şahıstan şüphelendi.
Ateş eden şahıslar 1 bekçiyi yaraladı
Şüphe üzerine durdurulmak istenen şahıslar tüm uyarılara rağmen durmayıp bekçilere ateşle karşılık verdi. Ateş açılması sonucu bir bekçi yaralandı.
Şahıslar gözaltında
Şahıslar bekçiyi vurduktan sonra kaçmaya çalıştı ancak polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Yaralanan bekçi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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