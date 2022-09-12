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    İstanbul'da okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu başladı

    Okulların açılmasıyla birlikte İstanbul'da kent genelinde trafik yoğunluğu etkisini gösteriyor.
    • 12.09.2022 - 07:40
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 08:10
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    İstanbul'da okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu başladı

    İstanbul’da üç aylık yaz tatilinin ardından okullar açıldı.

    2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk gününde okul taşıtlarının da trafiğe çıkması nedeniyle otoyollarda yoğunluk arttı.

    Sabahın ilk saatlerinde başladı

    E-5 Otoyolu Cevizlibağ mevkiinde sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk göründü.

    Kent genelinde saat 07.45 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 51’e yükseldi.

    İstanbul da okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu başladı #1

    "Bu hafta içinde yoğunluk olacaktır"

    İHA'nın haberine göre, okul servis şoförü Yunus Akbaş:

    “Okulların açılması trafiği yüzde 20-30 civarında etkiler. Bugün ulaşım araçlarının ücretsiz olması nedeniyle, bugün olmasa da bu hafta içinde yoğunluk olacaktır” diye konuştu.

    İstanbul da okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu başladı #2

    İstanbul da okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu başladı #3


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