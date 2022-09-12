İstanbul'da okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu başladı

Okulların açılmasıyla birlikte İstanbul'da kent genelinde trafik yoğunluğu etkisini gösteriyor.

İstanbul’da üç aylık yaz tatilinin ardından okullar açıldı.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk gününde okul taşıtlarının da trafiğe çıkması nedeniyle otoyollarda yoğunluk arttı.

Sabahın ilk saatlerinde başladı

E-5 Otoyolu Cevizlibağ mevkiinde sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk göründü.

Kent genelinde saat 07.45 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 51’e yükseldi.







"Bu hafta içinde yoğunluk olacaktır"

İHA'nın haberine göre, okul servis şoförü Yunus Akbaş:

“Okulların açılması trafiği yüzde 20-30 civarında etkiler. Bugün ulaşım araçlarının ücretsiz olması nedeniyle, bugün olmasa da bu hafta içinde yoğunluk olacaktır” diye konuştu.



