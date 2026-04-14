İstanbul'da ortaokul kantininde zehirlenen 26 öğrenci hastaneye kaldırıldı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde ortaokulda öğrenciler hastanelik oldu..

Saat 13.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Oruçlu Sokak'ta bulunan bir ortaokulda meydana gelen olayda okuldaki öğrenim gören öğrencilerden bazıları kantinde satılan tavuk dönerden yedi.

Bunun üzerine 26 öğrenci karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle rahatsızlandı. İhbar üzerine okula, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

26 ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Olay nedeniyle okul tatil edilirken, sağlık ekipleri tarafından zehirlendikleri belirlenen 26 öğrenci ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İNCELEME BAŞLATILDI

Konuya ilişkin okulda Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.