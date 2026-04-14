Yağışlar yerel olarak devam edecek: Sıcaklıklar yükselmeye başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Yağışlar yerel ve aralıklı olarak devam edecek; özellikle gök gürültülü sağanak şeklinde bazı bölgelerde etkili olurken hava sıcaklıkları, batı kesimlerden başlayarak mevsim normalleri üzerine çıkma eğiliminde olacak.

YEREL YAĞIŞLAR GÖRÜLECEK

Bugün, ülke genelinde parçalı bulutlu hava bekleniyor.

İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde pus ve yerel sağanak yağışlar görülebilir.

Batı bölgelerde daha az bulutlanma hakimken, sıcaklıklar 20-25 derece bandına yaklaşacak.

BİRÇOK BÖLGEDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Çarşamba günü parçalı ve çok bulutlu havanın devam etmesi bekleniyor.

Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağış riski öngörülüyor.

Bazı illerde sıcaklıkların 22-28 dereceye kadar çıkabileceği, özellikle güney ve batı kesimlerde ılıman bir hava hissedileceği tahmin ediliyor.

YAĞMUR ETKİSİNİ ARTIRACAK

Perşembe günü yağışlı havanın etkisiyle gök gürültülü sağanak yağışların İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda artması bekleniyor.

Batı ve güneybatı bölgelerde parçalı bulutlu, yer yer güneşli bir gün geçeceği öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında veya hafif üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR YÜKSELMEYE BAŞLIYOR

Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışların Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında etkili olması bekleniyor.

Doğu ve Karadeniz bölgelerinde de aralıklı yağışlar öngörülüyor.

Sıcaklıkların 20-28 derece aralığında, yağışlı alanlarda hissedilen sıcaklık biraz daha düşük olacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR YEREL OLARAK DEVAM EDECEK

Cumartesi günü yağışların yerel olarak devam etmesi bekleniyor.

Özellikle güney ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak riskinin süreceği öngörülüyor.

Batı bölgelerde parçalı bulutlu, doğuda daha bulutlu bir hava görüleceği tahmin ediliyor.

