İstanbul'da otelde çıkan yangın söndürüldü: 6 kişi kurtarıldı

Şişli'de 6 katlı otelin giriş katında, iddiaya göre mini buzdolabından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otelde mahsur kalan 6 kişi kurtarılırken, 1 kişi dumandan etkilendi.
İstanbul Şişli'de saat 18.15 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi’nde otelin giriş katındaki mutfakta bulunan mini buzdolabında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek odaya yayıldı.
YANGINDA MAHSUR KALAN 6 KİŞİ KURTARILDI
Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken otelin 6’ncı katında mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Dumandan etkilenen 1 kişi ambulansta ayakta tedavi edildi. Yangında yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)