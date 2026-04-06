İstanbul'da otelde çıkan yangın söndürüldü: 6 kişi kurtarıldı

İstanbul Şişli'de saat 18.15 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi’nde otelin giriş katındaki mutfakta bulunan mini buzdolabında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek odaya yayıldı.

YANGINDA MAHSUR KALAN 6 KİŞİ KURTARILDI

Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken otelin 6’ncı katında mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 1 kişi ambulansta ayakta tedavi edildi. Yangında yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.