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İstanbul'da otogarda tatilcilerin dönüş yoğunluğu

İstanbul'da otogarda tatilcilerin dönüş yoğunluğu Ramazan Bayramı tatilinin son gününde, Büyük İstanbul Otogarı'nda bu kez de dönüş yoğunluk yaşanıyor.