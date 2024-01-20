İstanbul'da otogarda yarıyıl tatili yoğunluğu başladı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte yoğunluk yaşanıyor. İstanbul dışarısında tatil yapmak isteyenler otogara akın etti.

DHA

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı birinci dönemi sona erdi.

15 günlük tatilin başlamasıyla birlikte tatilini şehir dışında geçirmek isteyenlerde otogara akın etti.

Otogara akın ettiler

Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın edenlerin bazıları karne tatilini ailesinin yanında geçirmek için şehir dışına giderken, karne sevincini anneannesiyle paylaşmak için memleketine gidenlerde vardı.

"Gezip eğleneceğiz"

Oğluyla birlikte Bursa'ya tatile giden Hatice Şahin "Bursa'ya anneannemizin yanına gidiyoruz. Onlara karnemizi göstereceğiz. İlk defa karne aldık. Henüz birinci sınıfız. 15 gün boyunca hem doğum günümüzü kutlayacağız hem ödevlerimizi yapacağız. Gezip eğleneceğiz" dedi.

"6 Şubat depreminden sonra sık sık Kahramanmaraş'a ailemin yanına gidiyorum"

Oğluyla birlikte Kahramanmaraş'a giden Feray Karaoğlu şöyle dedi:

"Tekirdağ Çerkezköy'de yaşıyorum. Kahramanmaraşlıyım. Çocuklar anneanne ve dedelerini görünce çok mutlu oluyor. Bu 6 Şubat depreminden sonra elimizden geldiğince her fırsatta memleketime gidiyorum. Çok şükür ailem sağ. Çocuklar mutlu. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Eşim gelemedi işinden izin alamadı. Güzel, inşallah sağ salim gideriz. Rabbim vatanımızı korusun. Tüm doğal afetlerden sevdiklerimizi korusun diyorum. Herkese iyi tatiller diliyorum"

6.sınıf öğrencisi Alp Karaoğlu, "Kahramanmaraş'a gideceğiz. Orada anneannemlerle beraber tatilimizi yapacağız. Sonrasını evde planlamayı düşünüyoruz. Kayak Merkezi'ne gideceğiz. Orada gezip eğlenmeyi planlıyoruz. Bence güzel bir 15 tatil olacak" diye konuştu.

"Ailemle vakit geçireceğim"

Ailesinin yanına giden Lise öğrencisi Muhammet Emin Muslu ise şöyle konuştu:

"Çerkezköy'e gideceğim. Ailem var. Ben burada gurbette kalıyorum. Ailemin yanına gidip onlarla vakit geçirmeyi düşünüyorum. Oradan da memleketim Gümüşhane'ye geçmeyi düşünüyorum. Orada gezeceğim. Dağları, tarihi yerleri gezmeyi seviyorum. Dağların temiz havası insanın içini açıyor"

"Güzel bir tatil yapmalarını diliyorum"

Eşini ve çocuklarını Ordu'ya tatile yollayan Ahmet Asılı ise, "15 gün oğullarımı dedelerinin yanına Ordu Fatsa'ya gönderiyorum. Kafalarını dinlemeleri için. Yorucu bir çalışma döneminden sonra anneleri de onlarla gidiyor. Güzel bir tatil yapmalarını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)