İstanbul'da otomobil, 3 araç, 1 motosiklet ve yayalara çarptı: 2 yaralı Kağıthane'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halinde bulunan 3 araç, 1 motosiklet ve 2 yayaya çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

DHA

İstanbul Kağıthane'de saat 23.00 sıralarında Çağlayan Mahallesi Yıldızhan Caddesi üzerinde, 34 UA 5097 plakalı otomobil sürücüsü K.K., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halinde bulunan 3 araca, 34 EN 3907 plakalı motosiklete ile yanında sohbet eden 2 kişiye çarptı.

Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Çarpmanın şiddetiyle, H.A.(34) ve C.B.(29) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Otomobil sürücüsü polis merkezine götürüldü

Kazaya neden olan 34 UA 5097 plakalı otomobilin sürücüsü K.K., ifadesi alınmak üzere Çağlayan Polis Merkezine götürüldü.

Kazaya karışan otomobil ve motosiklet çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.



Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)