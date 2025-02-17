İstanbul'da otomobil viyadükten aşağı uçtu

İHA
İstanbul'da Ümraniye'de gece saat 00.30 sıralarında Çamlık Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyir halindeki Eren K. idaresindeki 34 KKN 558 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldaki refüje çıkıp bariyerleri aşarak viyadükten aşağı düştü.
SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI
Kaza sonucu sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
DURUMU İYİ
Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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