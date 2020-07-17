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    İstanbul'da özel bir hastanede yangın çıktı

    Esenler'de özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde çıkan yangın, kontrol altına alındı.
    • DHA
    • 17.07.2020 - 21:12
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    İstanbul'da özel bir hastanede yangın çıktı

    İstanbul'un Esenler ilçesinde, özel bir hastanenin dördüncü katında bulunan yoğun bakım servisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    Bazı yatakların alev alması sonucu büyüyen yangına ilk müdahale, hastane personeli tarafından yapıldı.

    YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

    Binadaki hastalar ve personeller tahliye edilirken yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

    Binada duman tahliyesi çalışmaları devam ediyor.

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    İstanbul'da özel bir hastanede yangın çıktı #5

    İstanbul'da özel bir hastanede yangın çıktı #6

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