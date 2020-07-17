İstanbul'da özel bir hastanede yangın çıktı

İstanbul'da özel bir hastanede yangın çıktı

En Son Haber

Esenler'de özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde çıkan yangın, kontrol altına alındı.

İstanbul'un Esenler ilçesinde, özel bir hastanenin dördüncü katında bulunan yoğun bakım servisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bazı yatakların alev alması sonucu büyüyen yangına ilk müdahale, hastane personeli tarafından yapıldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Binadaki hastalar ve personeller tahliye edilirken yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Binada duman tahliyesi çalışmaları devam ediyor.

























