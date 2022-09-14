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    İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri kontak kapatma noktasına geldi

    Toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüsü şoförleri, İBB'den ödenekleri alamadıkları için kontak kapatma noktasına geldiklerini, sefere çıkamadıklarını öne sürdü.
    • 14.09.2022 - 15:57
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 16:17
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    İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri kontak kapatma noktasına geldi

    İstanbul'da özel halk otobüslerinde sorunlar bitmiyor...

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ödeneklerin geç yapılması nedeniyle araçlara yakıt alamayan özel halk otobüsü şoförleri sefere çıkamıyor.

    Bu nedenle kontak kapatma noktasına geldiklerini belirten şoförler, bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

    Sektör tarihi bir sıkıntının içinde

    İstanbul, Anadolu ve Avrupa Yakası Özel Halk Otobüsleri Dayanışma Platformu yöneticilerinden Sedat Şahin, sektörün tarihi bir sıkıntının içinde olduğunu ve artık araçlarını çalıştıramaz hale geldiklerini söyledi.

    İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri kontak kapatma noktasına geldi VİDEO

    İstanbul da özel halk otobüsü şoförleri kontak kapatma noktasına geldi #1

    "Eşlerimizin bileziklerini satarak süreci devam ettirmeye çalışıyorduk"

    Yaklaşık 4 aydır alacaklarını alamadıklarını, akaryakıttan yedek parçaya birçok alandaki borçlarını da ödeyemediklerini dile getiren Şahin, "Önümüzdeki günlerde sistem tamamen çökecek ve hepimiz kontak kapatacağız. Binek araçlarımızı, eşlerimizin bileziklerini satarak süreci devam ettirmeye çalışıyorduk. Artık elimizde binek aracımız da kalmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve yetkililer feryadımızı duysunlar. Bu kentin en önemli işini yapan bu esnaf grubu mağdur edilirse hizmette aksaklık ve kalitesizlik oluşur." dedi.

    "Artık araçlarımızı çalıştırma şansımız yoktur"

    Paralarını alamadıkları için araçlarına bakım yaptıramadıklarını, İETT ve özel halk otobüslerinin yollarda kalması ve kazalara karışmasının da bundan kaynaklandığını savunan Şahin, "Ödemelerimizin bir an önce gerçek rakamlar üzerinden yapılması için bir aradayız. Bundan sonraki süreçte İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gideceğiz. Sonrasında da artık araçlarımızı çalıştırma şansımız yoktur. Cidden yoktur. Samimiyetle yoktur." ifadelerini kullandı.

    "Tamirciler de yapmıyor araçlarımızı"

    AA'nın aktarımına göre; özel halk otobüsü esnafından Cumali Acar da ödemelerini alamadıkları için araçlarını yenileyemediklerini belirterek, "Tamirciler artık birbirine duyuruyor, tamirciler de yapmıyor araçlarımızı. Zaten araçların yolda kalması, arızalanması araç sahibinin aracı yaptıramama sebebi bunlardır. Büyükşehir kendi aracını yapabiliyor ama özel halk otobüs esnafı araçlarını tamir ettiremiyor. Daha dün suya yüzde 40 zam geldi. Belediye kendi suyuna zam yaparken bizim özel sektöre neden zam yapılmıyor?" diye konuştu.

    İstanbul da özel halk otobüsü şoförleri kontak kapatma noktasına geldi #2


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