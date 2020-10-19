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    İstanbul'da pazartesi trafiği

    Haftanın ilk iş gününde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoğun trafik oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
    • DHA
    • 19.10.2020 - 09:09
    • Güncelleme : 19.10.2020 - 09:09
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    İstanbul'da pazartesi trafiği

    Yeni bir haftanın ilk gününe İstanbul, yoğun bir trafikle başladı.

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde, haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu.

    Trafik Uzunçayır'dan başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasında saat 08.06 itibarıyla yoğunluk yüzde 54 oldu.

    DURMA NOKTASINA GELDİ

    Araçlar uzun kuyruklar oluştururken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

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    İstanbul da pazartesi trafiği #2

    İstanbul da pazartesi trafiği #3

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