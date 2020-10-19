İstanbul'da pazartesi trafiği
Haftanın ilk iş gününde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoğun trafik oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
- DHA
- 19.10.2020 - 09:09
- Güncelleme : 19.10.2020 - 09:09
Yeni bir haftanın ilk gününe İstanbul, yoğun bir trafikle başladı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde, haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu.
Trafik Uzunçayır'dan başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasında saat 08.06 itibarıyla yoğunluk yüzde 54 oldu.
DURMA NOKTASINA GELDİ
Araçlar uzun kuyruklar oluştururken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.