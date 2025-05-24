İstanbul'da reklam panosuna çarpan araç karşı şeride geçti

İHA
İstanbul'da dün 21.00 sıralarında Kartal Orhantepe Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyir halindeki 34 EG 8949 plakalı Opel Combo marka hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, reklam panosuna çarptı.
KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: 1 YARALI
Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kaza sonucu sürücü yararlanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler gelene kadar yaralı sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından teselli edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sürücü hastaneye götürüldü.
Kaza nedeniyle sahil yolunda aksayan trafik akışı aracın çekiciye yüklenerek götürülmesi ile yeniden açıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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