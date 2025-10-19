Abone ol: Google News

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu

İstanbullular pazar gününe yağmurla uyandı. Hafta sonuna uyanan vatandaşlar yağmurun etkisiyle güne başladı.

Yayınlama Tarihi: 19.10.2025 08:53
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sabaha karşı başlayan yağmur, pazar sabahı etkisini gösterdi.

Sabahın ilk ışıklarında yağmurlu havada yola çıkan vatandaşlar, şemsiyeleriyle yürürken hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

YAĞIŞLARIN GÜN BOYU DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR 

Yağış nedeniyle otobüs duraklarında yoğunluk oluştu.

Yağışların gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

