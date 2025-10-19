- İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu.
- Vatandaşlar, yağmura hazırlıksız yakalanınca zor anlar yaşadı.
- Yağışların gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sabaha karşı başlayan yağmur, pazar sabahı etkisini gösterdi.
Sabahın ilk ışıklarında yağmurlu havada yola çıkan vatandaşlar, şemsiyeleriyle yürürken hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
YAĞIŞLARIN GÜN BOYU DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR
Yağış nedeniyle otobüs duraklarında yoğunluk oluştu.
Yağışların gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.