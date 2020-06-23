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- İstanbul'da sağanak: Tıp merkezinin çatısı uçtu
İstanbul'da sağanak: Tıp merkezinin çatısı uçtu
Esenyurt'ta özel bir tıp merkezinin çatısı araçların üzerine uçarken, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
- İHA
- 23.06.2020 - 16:22
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bugün özel bir hastanenin çatısı, caddede bulunan araçların üzerine uçtu.
6 aracın hasar gördüğü olay, güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı.
CADDEYE DÜŞTÜ, FACİAYA RAMAK KALDI
Görüntülerde, çatıdan kopan büyük levhalar caddeye düşüyor. Bu sırada şans eseri aşağıda yürüyen insanlara zarar gelmiyor.
Yaşanan panik anları dehşete düşürdü.
İstanbul'da sağanak: Tıp merkezinin çatısı uçtu ViDEO