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    İstanbul'da sağanak: Tıp merkezinin çatısı uçtu

    Esenyurt'ta özel bir tıp merkezinin çatısı araçların üzerine uçarken, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 23.06.2020 - 16:22
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    İstanbul'da sağanak: Tıp merkezinin çatısı uçtu #1

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bugün özel bir hastanenin çatısı, caddede bulunan araçların üzerine uçtu.

    6 aracın hasar gördüğü olay, güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı.

    CADDEYE DÜŞTÜ, FACİAYA RAMAK KALDI

    Görüntülerde, çatıdan kopan büyük levhalar caddeye düşüyor. Bu sırada şans eseri aşağıda yürüyen insanlara zarar gelmiyor.

    Yaşanan panik anları dehşete düşürdü.

    İstanbul'da sağanak: Tıp merkezinin çatısı uçtu ViDEO

    İstanbul'da sağanak: Tıp merkezinin çatısı uçtu #2

    İstanbul'da sağanak: Tıp merkezinin çatısı uçtu #3

    İstanbul'da sağanak: Tıp merkezinin çatısı uçtu #4

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