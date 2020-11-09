İstanbul’da sanayi sektörü 'erken mesai' saatine geçti

Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışma saati değişikliğine gidilirken, işçiler saat 07.00’de iş başı yaptı.

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından, koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi.

'Sanayi kesiminde çalışan vatandaşların sabah saat 07.00'de mesaiye başlaması kararı alındı.

Kararın ardından işçiler, erken saatte işe başladı.

"ÇOK MANTIKLI OLDU"

Virüsün tüm toplumun problemi olduğunu belirten fabrika sahibi Cem Baybör, “Valilik açıklama yapmış, sabah 07.00’da başlayın diye, biz de kurallara uyduk. 07.00’da başladık çalışmaya. İşçiler geldi, böyle bir kural varsa, yasa varsa herkes uyacak. Pandemi herkesin problemi. Normalde işe giriş saati, çıkış saati hep aynı olduğundan pandemiden dolayı sıkıntı yaşanıyordu. O yüzden 07.00’ye alınan saatler çok mantıklı oldu. Herkes aynı saatte işe gelmiyor, aynı saatte çıkmıyor. O yüzden güzel” diye konuştu.