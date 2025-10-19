Abone ol: Google News

İstanbul'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Pendik'te D100 Karayolunda seyir halindeki otomobil yandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 19.10.2025 06:36
  • Pendik'te D100 Karayolunda seyir halindeki bir otomobil yanmaya başladı.
  • Araçtaki yolcular hemen tahliye edilirken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
  • İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'da D100 Karayolu Pendik mevkii Ankara istikametinde seyir halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle bir anda alev alarak yanmaya başladı.

OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Durumu fark eden sürücü otomobili durdurarak içindeki yolcularla birlikte araçtan çıktılar.

Alevlerin bütün otomobili bir anda sarmasıyla otomobil alev topuna döndü.

İhbar üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken itfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

