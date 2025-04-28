İstanbul'da şiddetli rüzgar: Ataşehir'de caminin kaplaması söküldü

İHA

İstanbul genelinde bugün şiddetli rüzgar etkisini gösteriyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Ataşehir'de İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde bulunan Medine Mescidi Camii'nin çatısındaki kaplamaların bir kısmı söküldü.

DÜŞMEMESİ FACİAYI ÖNLEDİ

Sökülen kaplamanın şans eseri cami bahçesine ya da yola düşmemesi, muhtemel bir kazayı önlemiş oldu.

Sökülen kaplama parçasının şiddetli rüzgar nedeniyle ara ara sallandığı da görüldü.