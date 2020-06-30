Yasa dışı silah ticareti yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Ataşehir'de silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yeniçamlıca Mahallesi'nde bir adrese operasyona yönelik arama yaptı.

TABANCADAN ÇALINTI ARACA YOK YOK

Aramada, biri kurusıkı olmak üzere 6 tabanca, tabancalara ait 9 şarjör, 2 av tüfeği, 223 av tüfeği fişeği, 25 kurusıkı tabanca fişeği, 123 tabanca fişeği, silah ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 250 lira, çalıntı kaydı bulunan araca ait ruhsat ile çalıntı motosiklet ele geçirildi.

6 GÖZALTI

Operasyonda aralarında yaşı küçük bir şüphelinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da silah kaçakçılarına operasyon - VİDEO







Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36 yaşındaki Serdar U., 18 yaşındaki Ömer Ö. ve 30 yaşındaki Ramazan Ç. tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



