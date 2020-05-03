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    İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı

    İstanbul’da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Sık sık çakan şimşekler nedeniyle gece gündüze döndü.
    • DHA
    • 03.05.2020 - 00:42
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    İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul’da sağanak yağış gece saatlerinde başladı.

    YAĞIŞ ŞİMŞEKLERLE GELDİ

    Yağışın İstanbul’da bölgesel olarak sağanak şeklinde devam ettiği görüldü. Başakşehir'de sağanak yağış öncesinde çakan şimşekler nedeniyle gecenin gündüze döndü.

    İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı// Ek Fotoğraflar -1

    İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı// Ek Fotoğraflar -2

    İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı// Ek Fotoğraflar -3

    İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı// Ek Fotoğraflar -4

    İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı// Ek Fotoğraflar -5

    İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı// Ek Fotoğraflar -6

    İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı// Ek Fotoğraflar -7

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