İstanbul'da gece yarısından itibaren bastıran sağanak ile birlikte durdurak bilmeden çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

İstanbul'da beklenen sağanağın başlaması ile birlikte gökyüzünde art arda şimşekler çakmaya başladı.

Sağanak birçok bölgede su baskınlarına ve evlerin sular altında kalmasına sebep oldu.

Art arda şimşekler

Genellikle Anadolu Yakası sahil kesimlerinde etkili olan yağış gökyüzünde renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Bir kaç saat içerisinde İstanbul genelindeki şimşek sayısı 6 bine ulaştı.

Sosyal medyada birçok kullanıcı çektikleri şimşeklerin görüntülerini paylaştı.

İstanbul'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi - Video

AFAD'dan 21 il için "kuvvetli yağış" uyarısı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), 21 il için yapılan kuvvetli yağış uyarısında, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Pazar günü ilk saatlerden itibaren, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusu ile zamanla Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ile Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın iç kesimleri; Ankara, Eskişehir ve Çankırı; Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Çorum'un batısında kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" ifadeleri kaydedilmişti.