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    İstanbul'da teknelere koronavirüs denetimi yapıldı

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, botlarla İstanbul Boğazındaki teknelere yönelik gece boyunca geniş çaplı korona virüs denetimi gerçekleştirdi.
    • İHA
    • 04.08.2020 - 02:54
    • Güncelleme : 04.08.2020 - 02:54
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    İstanbul'da teknelere koronavirüs denetimi yapıldı

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri akşam saatlerinde İstanbul Boğazındaki teknelere yönelik geniş çaplı koronavirüs denetimi yapıldı.

    Boğazda faaliyet gösteren teknelerde salgına karşı alınan önlemlere uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

    İstanbul'da teknelere koronavirüs denetimi yapıldı VİDEO


    İstanbul'da teknelere koronavirüs denetimi yapıldı #1

    EKİPLER VATANDAŞLARA UYARILARDA BULUNDU

    Kuralları ihlal eden tekne sahiplerine ve yolculara cezai işlem uygulayan ekipler, boğazda bulunan teknedeki vatandaşlar uyarılarda bulundu.

    Öte yandan, ekipler hassas cihazlarla boğazda gürültü kirliliğini denetimini de gerçekleştirdi.

    Ekiplerin, İstanbul Boğazı'ndaki gezinti teknelerinde korona virüs salgınına karşı alınan önlemlerin kontrolü ve ses denetimlerinin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.

    İstanbul'da teknelere koronavirüs denetimi yapıldı #2

    İstanbul'da teknelere koronavirüs denetimi yapıldı #3

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