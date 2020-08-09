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    İstanbul'da testi pozitif olan 3 kişi denetime yakalandı

    Şehrin birçok noktasında yapılan uygulamada, 45’i aranan şahıs ile 3’ü Covid-19 testinden pozitif kaydı bulunan şahıs olmak üzere toplam 99 kişi hakkında işlem yapıldı.
    • İHA
    • 09.08.2020 - 13:08
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    İstanbul'da testi pozitif olan 3 kişi denetime yakalandı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, umuma açık yer uygulaması ve planlı operasyonlar gerçekleştirildi.

    Yapılan uygulamada 45’i aranan şahıs ile 3’ü Covid-19 testinden pozitif kaydı bulunan şahıs olmak üzere toplam 99 şahıs hakkında işlem uygulandı.

    UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

    Ayrıca yapılan aramalarda, 6 kilo 340,5 gram skunk, 737 gram eroin, 543 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 3 gram kubar, 1.9 gram taş kokain, 768 adet ecstasy hap, 46 sentetik ecza, 3 adet tabanca, 12 adet fişek, 1 adet kesici alet ele geçirildi.

    Öte yandan, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 240 TL ve bin 700 dolara da el konuldu.

    İstanbul'da testi pozitif olan 3 kişi denetime yakalandı ViDEO

    İstanbul da testi pozitif olan 3 kişi denetime yakalandı #1

    İstanbul da testi pozitif olan 3 kişi denetime yakalandı #2

    İstanbul da testi pozitif olan 3 kişi denetime yakalandı #3

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