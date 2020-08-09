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- İstanbul'da testi pozitif olan 3 kişi denetime yakalandı
İstanbul'da testi pozitif olan 3 kişi denetime yakalandı
Şehrin birçok noktasında yapılan uygulamada, 45’i aranan şahıs ile 3’ü Covid-19 testinden pozitif kaydı bulunan şahıs olmak üzere toplam 99 kişi hakkında işlem yapıldı.
- İHA
- 09.08.2020 - 13:08
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, umuma açık yer uygulaması ve planlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Yapılan uygulamada 45’i aranan şahıs ile 3’ü Covid-19 testinden pozitif kaydı bulunan şahıs olmak üzere toplam 99 şahıs hakkında işlem uygulandı.
UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Ayrıca yapılan aramalarda, 6 kilo 340,5 gram skunk, 737 gram eroin, 543 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 3 gram kubar, 1.9 gram taş kokain, 768 adet ecstasy hap, 46 sentetik ecza, 3 adet tabanca, 12 adet fişek, 1 adet kesici alet ele geçirildi.
Öte yandan, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 240 TL ve bin 700 dolara da el konuldu.
İstanbul'da testi pozitif olan 3 kişi denetime yakalandı ViDEO