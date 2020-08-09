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İstanbul'da testi pozitif olan 3 kişi denetime yakalandı

İstanbul'da testi pozitif olan 3 kişi denetime yakalandı

Şehrin birçok noktasında yapılan uygulamada, 45’i aranan şahıs ile 3’ü Covid-19 testinden pozitif kaydı bulunan şahıs olmak üzere toplam 99 kişi hakkında işlem yapıldı.